フィリピン大統領「コロナ禍の五輪成功を祈る」

編集局 2021/7/30 フォト｜社会 [2020東京五輪]

国交正常化65周年記念のビデオメッセージでエール

フィリピンのドゥテルテ大統領は２８日、日本との国交正常化６５周年を記念してビデオメッセージを公開し、「新型コロナウイルス禍の東京五輪が成功することを祈る」とエールを送った。

白色のシャツを着たドゥテルテ大統領は、「日本はきょうだいよりも親密な友人だ」と強調。「両国の戦略的パートナーシップが強まり続け、両国民の結び付きも一層深まることを確信している」と述べた。

さらに、「コロナ禍の東京五輪・パラリンピックは人類の不屈の精神を象徴している」とした上で、「日本の試みの成功を祈る」と語った。（マニラ時事）