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食パンを真っすぐ均等に切れる器具が登場

　編集局 　2021/7/31　 フォト社会　


ラドンナが発売、「Ｔｏｆｆｙ　食パンスライスガイド」

食パンを真っすぐ均等に切れる器具が登場

ラドンナが発売した「Ｔｏｆｆｙ（トフィー）　食パンスライスガイド」（時事）

　ラドンナ（東京）は、食パンを真っすぐ均等に切り分けられる「Ｔｏｆｆｙ（トフィー）　食パンスライスガイド」を発売。

　厚み調節用の目盛りを合わせ、溝の付いた「ガイド」の下にパンを置き、ナイフを溝に差し込んでゆっくり切ると簡単に一定の厚さにスライスできる。５、６、８、１２枚切りに対応。折り畳んでコンパクトに収納可能。価格は１７６０円。

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