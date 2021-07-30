ホーム > フォト > かすむマンハッタンの摩天楼、月はオレンジ色に

かすむマンハッタンの摩天楼、月はオレンジ色に

　編集局 　2021/7/30　 フォト　


米西海岸で発生した山火事の煙、東海岸ＮＹにまで到達

かすむマンハッタンの摩天楼、月はオレンジ色に

山火事の煙でオレンジ色に染まった月（７月２１日、ＵＰＩ）

　山火事の煙でオレンジ色に染まった月。

　米西海岸で発生した煙は東海岸にまで達し、ニューヨーク・マンハッタンの摩天楼もかすんで見える。

フォトのほかの記事