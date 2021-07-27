秋田県で色づく「釣りキチ三平」の田んぼアート

編集局 2021/7/27 フォト｜社会

八郎潟町の塞ノ神農村公園で､作者の矢口高雄さんを悼む

田んぼアートで知られる秋田県八郎潟町の「塞ノ神農村公園」で、稲が色づき始めている。

昨年亡くなった同県横手市出身の漫画家、矢口高雄さんを悼み、今年は代表作「釣りキチ三平」が描かれた。お盆まで鮮やかな色が続き、９月下旬の稲刈り後はまた違った色合いが楽しめる。

あきたこまちの水田に、白や黒など６種類の観賞用稲を使い分け、模様を浮かび上がらせている。魚を釣り上げる主人公の三平や、幼なじみのユリに加え、八郎湖の水質保全を呼び掛けるＰＲキャラクター「清龍くん」も登場した。