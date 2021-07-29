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英の港湾都市リバプール、世界遺産から抹消　

　編集局 　2021/7/29　 フォト　


都市開発で18～19世紀の景観が破壊されていると判断

英の港湾都市リバプール、世界遺産から抹消

世界遺産の登録を抹消された英中部リバプールの港湾地区（ユネスコ提供・時事）

　英中部の港湾都市リバプールが国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産から抹消されることになった。

　１８～１９世紀の面影を残す歴史的景観が都市開発で破壊されていると判断された。世界遺産の登録抹消は３例目。

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