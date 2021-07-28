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重さ18キロ、日本一のジャンボスイカは最盛期

　編集局 　2021/7/28　 フォト　


富山県入善町で、わらの「さん俵」で１個ずつ丁寧に梱包

重さ18キロ、日本一のジャンボスイカは最盛期

富山県入善町で最盛期を迎えている「入善ジャンボスイカ」の収穫＝２３日、富山県入善町（時事）

　日本一大きい食用スイカとして知られる「入善ジャンボスイカ」の収穫が富山県入善町で最盛期を迎えている。

楕円（だえん）形が特徴のスイカは重さ平均１８㌔。重みで傷が付かないように、わらで編んだ「さん俵」で１個ずつ丁寧に梱包（こんぽう）される。

　今年は天候に恵まれ、例年に比べて大きく、糖度も高いという。

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