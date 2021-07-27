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中国河南省の大雨被害に金正恩氏がお見舞い

　編集局 　2021/7/27　 フォト　


習近平氏にメッセージ「安定した生活を取り戻すと確信」

中国河南省の大雨被害に金正恩氏がお見舞い

２３日、中国河南省新郷で、車いすの女性を助ける救助隊員（ＡＦＰ時事）

　北朝鮮の金正恩総書記は、中国河南省の大雨被害について、習近平中国共産党総書記（国家主席）にお見舞いと哀悼のメッセージを送った。朝鮮中央通信が２４日、伝えた。

　金総書記は「習総書記の指導と中国共産党員と人民の献身的な努力により、被災地域の人民が近いうちに自然災害を克服し安定した生活を取り戻すことを確信している」と表明した。（ソウル時事）

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