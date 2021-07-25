バレー男子日本､バルセロナ以来29年ぶりに白星

編集局 2021/7/25 フォト｜社会 [2020東京五輪]

１次リーグ初戦、ベネズエラに３－０でストレート勝ち

バレーボールは２４日、男子１次リーグが始まり、３大会ぶりに出場したＡ組の日本は初戦でベネズエラに３－０でストレート勝ちし、１９９２年バルセロナ大会以来、２９年ぶりの白星を挙げた。

第１セットは関田のサーブや山内のブロックがさえ、劣勢から６連続得点で逆転して先取。勢いに乗ると、第２セット以降は要所で石川が強打を決め、相手のミスも増えて危なげなかった。