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バレー男子日本､バルセロナ以来29年ぶりに白星

　編集局 　2021/7/25　 フォト社会　


１次リーグ初戦、ベネズエラに３－０でストレート勝ち

バレー男子日本、バルセロナ以来29年ぶりに白星

ベネズエラ戦の第３セット、ブロックする西田（中央）ら＝２４日、有明アリーナ（時事）

　バレーボールは２４日、男子１次リーグが始まり、３大会ぶりに出場したＡ組の日本は初戦でベネズエラに３－０でストレート勝ちし、１９９２年バルセロナ大会以来、２９年ぶりの白星を挙げた。

　第１セットは関田のサーブや山内のブロックがさえ、劣勢から６連続得点で逆転して先取。勢いに乗ると、第２セット以降は要所で石川が強打を決め、相手のミスも増えて危なげなかった。

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