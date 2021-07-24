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ジル米大統領夫人、首相夫人と日本文化を体験　

　編集局 　2021/7/24　 フォト　


東京・元赤坂の迎賓館和風別館で、「香り袋」作りを体験

ジル米大統領夫人、首相夫人と日本文化を体験　

「香り袋」作りを体験する菅真理子首相夫人（左）とジル・バイデン米大統領夫人＝２３日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影・時事）

　東京五輪開会式出席のために来日したジル・バイデン米大統領夫人は２３日午前、東京・元赤坂の迎賓館和風別館で、菅真理子首相夫人と日本文化を体験した。好みのお香を入れた「香り袋」をそれぞれ作り、「香道」についても説明を受けた。真理子さんは「日本文化にぜひ触れてほしい」と語り掛け、ジルさんは「おもてなしに感謝する」と応じた。

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