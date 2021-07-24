ホーム > フォト > ユネスコ委、ベネチアの「危機遺産」を見送り

ユネスコ委、ベネチアの「危機遺産」を見送り

　編集局 　2021/7/24　 フォト　


大型クルーズ船の寄港を制限する伊政府の決定などを評価

ユネスコ委、ベネチアの「危機遺産」を見送り

イタリア北部ベネチアの前を通過する大型クルーズ船＝６月５日（ＡＦＰ時事）

　国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２２日、イタリア北部ベネチアを「危機遺産」に登録することを見送った。ユネスコは６月、「さらなる持続可能な観光マネジメント」が必要だとして危機遺産登録を勧告していたが、大型クルーズ船の寄港を制限すると伊政府が決めたことなどを評価した。

　ベネチアは１９８７年に世界遺産に登録。ドラギ伊首相は世界遺産委の判断に「大いに満足している」と語った。（ローマＡＦＰ時事）

フォトのほかの記事