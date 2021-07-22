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イスラエルで本物の「ガラスの靴」がお目見え

　編集局 　2021/7/22　 フォト　


童話シンデレラに着想、14世紀からの舞踏会の文化を知る

イスラエルで本物の「ガラスの靴」がお目見え

童話シンデレラに着想を得た本物の「ガラスの靴」＝１３日、イスラエル・ホロン（ＥＰＡ時事）

　イスラエル中部ホロンにお目見えした、童話シンデレラに着想を得た本物の「ガラスの靴」。

　デザインミュージアムで開催中の企画展「ザ・ボール」では、１４世紀から現代に至る舞踏会の文化を知ることができる。

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