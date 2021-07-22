豪にコールド勝ち、内藤・藤田・山本で３本塁打

編集局 2021/7/22 フォト｜社会 [2020東京五輪]

ソフトボール日本代表、豪快にアーチを架け開幕戦白星





日本は内藤、藤田、山本が開幕戦で豪快にアーチを架けた。三回２死二塁で内藤が中越えの勝ち越し２ラン。「外国人投手にはコンパクトにいかないと力負けする。タイミングの取り方を意識している」と話していた通りの打撃で貴重な一発を放った。

四回無死一塁では、投打の「二刀流」で知られる藤田が左越え２ラン。五回は山本の２ランでコールド勝ちを決めた。無観客でスタンドからの歓声はなかったが、一発攻勢に日本ベンチは沸いた。