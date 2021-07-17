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バスケット男子､日本がベルギーに87-59で快勝

　編集局 　2021/7/17　 フォト　


八村塁は24得点の活躍、仏と五輪前最後の強化試合へ

バスケット男子、日本がベルギーに87-59で快勝

ベルギー戦の第３クオーター、シュートを決める八村（右）＝１６日、埼玉・サイデン化学アリーナ（時事）

　バスケットボール男子の国際強化試合は１６日、埼玉・サイデン化学アリーナで行われ、世界ランキング４２位の日本は同３７位のベルギーに８７－５９で快勝した。日本は１３日に合流した八村（ウィザーズ）が東京五輪代表として初めて実戦に出場し、両チーム最多の２４得点と活躍。

　前半から八村や渡辺雄（ラプターズ）が得点を重ねた日本は、４４－２８で折り返し。後半も攻撃の手を緩めずリードを広げた。

　日本は１８日にも世界ランク７位のフランスと五輪前最後の強化試合を行う。

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