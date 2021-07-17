気象庁が発表、関東甲信と東北で梅雨明け

編集局 2021/7/17 フォト｜社会

今後１週間は晴れる日が多い見込み、熱中症に注意を

気象庁は１６日、関東甲信と東北南部・北部が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より関東甲信は３日、東北南部は８日、東北北部は１２日早い。

今後１週間、高気圧に覆われて晴れる日が多い見込み。関東甲信では１７日以降、最高気温３５度以上の猛暑日になる所があるとみられ、熱中症に注意が必要。

梅雨明け日は昨年に比べると、関東甲信は１６日、東北南部は１７日早かった。東北北部は、昨年は梅雨明け日を特定できなかった。