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バッハＩＯＣ会長が広島市の平和記念公園を訪問

　編集局 　2021/7/17　 フォト社会　


周辺ではデモ行進、広島の被爆者からは賛否両方の声

バッハＩＯＣ会長が広島市の平和記念公園を訪問

原爆死没者慰霊碑に献花する国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のトーマス・バッハ会長＝１６日午後、広島市中区の平和記念公園（時事）

　東京五輪開幕を控えて来日中のトーマス・バッハ国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）会長が１６日、広島市の平和記念公園を訪問した。

　原爆死没者慰霊碑に献花したが、公園周辺では五輪に反対する市民らがデモ行進。広島の被爆者からは「平和への思いが伝わった」「現状での訪問は疑問だ」と賛否両方の声が上がった。

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