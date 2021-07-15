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泳ぐ男性の巨像、作者の母国でやっとお披露目

　編集局 　2021/7/15　 フォト　


米イベントで展示予定も中止､代わりにウクライナで公開

泳ぐ男性の巨像、作者の母国でやっとお披露目

泳ぐ男性を模した巨像を前にポーズを取る人＝７日、ウクライナ・キエフ（ＥＰＡ時事）

　７日、泳ぐ男性を模した巨像を前にポーズを取る人。

　米ネバダ州の大規模イベント「バーニングマン」で展示される予定だったが、新型コロナウイルスで開催中止に。

　代わりに作者の母国ウクライナ・キエフでやっとお披露目された。

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