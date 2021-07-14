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中城海保が出動式、東京五輪前に一斉テロ警戒

　編集局 　2021/7/14　 フォト社会　


沖縄警察署などと合同で実施、立ち入り検査を強化へ

中城海保が出動式、東京五輪前に一斉テロ警戒

出動式で挨拶する海上保安庁中城海上保安部警備救難課の中津山明宏課長（手前）＝１３日、沖縄市

　東京五輪・パラリンピックを前に、海上保安庁中城（なかぐすく）海上保安部は７月１３日から２２日までを一斉テロ警戒重点期間に定めた。同保安部は１３日、中城新港ふ頭（沖縄市）で出動式を沖縄警察署などと合同で行った。

　同保安部警備救難課の中津山明宏課長は、「中城湾にはエネルギー施設や米軍施設が多い。テロ発生の未然防止に万全を期すため、国際航行船舶に対して合同立ち入り検査を強化する」と述べた。

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