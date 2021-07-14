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高さ20ｍ以上と世界一、砂の名城がお目見え

　編集局 　2021/7/14　 フォト　


デンマーク北ユラン地域の海辺の町で、砂5000ｔで築城

高さ20ｍ以上と世界一、砂の名城がお目見え

デンマーク北ユラン地域の小さな海辺の町にお目見えした巨大な砂の城＝７日、デンマーク・ユラン地域（ＡＦＰ時事）

　７日、デンマーク北ユラン地域の小さな海辺の町にお目見えした巨大な砂の城。

　高さは２０メートル以上と世界一を誇り、砂約５０００トンで「築城」された。

　細部まで技巧が凝らされ、見始めるとあっという間に時間が過ぎてしまいそうだ。

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