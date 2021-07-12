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ダライ・ラマ１４世を描いたキューブなアート

　編集局 　2021/7/12　 フォト　


ストリートアーティスト「インベーダー」の作品が競売に

ダライ・ラマ１４世を描いたキューブなアート

ダライ・ラマ１４世をルービックキューブで描いたストリートアーティスト「インベーダー」の作品＝６月２日、パリ（ＡＦＰ時事）

　フランス競売商アールキュリアルで５日、落札されたストリートアーティスト「インベーダー」の作品。

　チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ１４世をルービックキューブで描いている。「侵略者」を意味するインベーダーの作品は、欧州やアジアなどの街に出現中だ。

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