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ＵＦＯ研究所がオープン、情報の発信の場に

　編集局 　2021/7/12　 フォト社会　


福島市飯野町で、｢ムー」の編集長の三上丈晴さんが所長に

ＵＦＯ研究所がオープン、情報の発信の場に

国際未確認飛行物体研究所の開所式に参加し、ロゴマークを掲げる、三上所長（左から４人目）ら＝２４日、福島市（時事）

　福島市飯野町に「国際未確認飛行物体研究所（ＵＦＯ研究所）」がオープンした。所長にミステリー雑誌月刊「ムー」の編集長、三上丈晴さんが就任。

　会員を募り、世界中の未確認飛行物体（ＵＦＯ）の情報収集や遭遇に向けた調査研究に取り組む。「ＵＦＯ、宇宙人という視点でいろんな情報の発信の場にしていきたい」（三上さん）。

　町内の千貫森では、住民から「発光する飛行物体を見た」との情報が多数寄せられており、１９９２年にＵＦＯふれあい館を開館。関連資料約３０００点を収蔵している。研究所はふれあい館に設置された。

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