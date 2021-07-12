ＵＦＯ研究所がオープン、情報の発信の場に

編集局 2021/7/12 フォト｜社会 [ローカル]

福島市飯野町で、｢ムー」の編集長の三上丈晴さんが所長に

福島市飯野町に「国際未確認飛行物体研究所（ＵＦＯ研究所）」がオープンした。所長にミステリー雑誌月刊「ムー」の編集長、三上丈晴さんが就任。

会員を募り、世界中の未確認飛行物体（ＵＦＯ）の情報収集や遭遇に向けた調査研究に取り組む。「ＵＦＯ、宇宙人という視点でいろんな情報の発信の場にしていきたい」（三上さん）。

町内の千貫森では、住民から「発光する飛行物体を見た」との情報が多数寄せられており、１９９２年にＵＦＯふれあい館を開館。関連資料約３０００点を収蔵している。研究所はふれあい館に設置された。