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那覇市役所に特急「なは」のヘッドマークを展示

　編集局 　2021/7/11　 フォト　


那覇市制100周年を記念、九州と関西を結んだ寝台特急

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那覇市役所で展示されている寝台特急列車「なは」号のヘッドマーク

　那覇市制１００周年を記念し、ゆいレール展示館に展示していた寝台特急列車「なは」号のヘッドマークが同市役所で展示されている。

　２００８年、九州と関西を結んだ同列車が約４０年間の運行を終えると、沖縄都市モノレールに贈呈された。

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