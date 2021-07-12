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甘さ控えめ、観光農園で「すいかパン」を販売

　編集局 　2021/7/12　 フォト社会　


高知県南国市の ｢西島園芸団地｣､ 設立50周年記念商品開発

甘さ控えめ、観光農園で「すいかパン」を販売

発売中のすいかパン（中央左）など＝１日午後、高知県南国市（時事）

　高知県南国市の観光農園「西島園芸団地」は、同園で収穫されたスイカの果汁を使った「すいかパン」の販売を始めた。設立５０周年の記念商品として、高知市内の「こみベーカリー」と共同で開発した。

　すいかパンは筒型の食パンで、切ると緑の皮部分とピンクの実部分がくっきりと分かれ、スイカのように見える。ピンクはスイカ果汁などを使用し、緑はホウレンソウパウダー、種は小豆で表現。

　甘さ控えめで、食べると、ほんのりスイカの味が楽しめる。１本１２８０円、ハーフサイズ６４０円。

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