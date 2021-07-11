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台湾のオードリー・タン氏、五輪開会式に派遣へ

　編集局 　2021/7/11　 フォト　


ＩＴ担当大臣として著名、日本でのスケジュールは未定

台湾のオードリー・タン氏、五輪開会式に派遣へ

台湾の唐鳳（オードリー・タン）政務委員（閣僚）＝２０２０年６月、台北（ＡＦＰ時事）

　台湾行政院（内閣）は１０日、今月２３日の東京五輪開会式に、唐鳳（オードリー・タン）政務委員（閣僚）を出席させると発表した。当初は、スポーツ行政を担当する教育部長（文部科学相に相当）を派遣する予定だったが、日程の調整が困難になってきたところで、ＩＴ専門家として国際的に著名な唐氏に白羽の矢が立った。

　唐氏は「ＩＴ担当大臣」として日本でもよく知られている。台湾チームの選手が出場する試合を観戦するかどうかなど、唐氏の日本でのスケジュールは未定という。（台北時事）

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