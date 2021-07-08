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おいしい発明 、ピザの調理工程すべてを請負

　編集局 　2021/7/08　 フォト　


パリのレストランで、人間とロボットの「おいしいとこ取り」

おいしい発明 、ピザの調理工程すべてを請負

パリのレストランでピザの調理工程すべてを請け負うロボット＝１日撮影、仏パリ（ＡＦＰ時事）

　パリのレストランでピザの調理工程すべてを請け負うロボット。技術系の学生が開発し、世界チャンピオン連覇のピザ職人が監修。

　手軽に本格的な味を楽しめるこの発明は、人間とロボットの「おいしいとこ取り」？

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