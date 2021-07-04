警視庁など、五輪選手村で不審物を一斉検索

編集局 2021/7/04 フォト｜社会 [2020東京五輪], [ローカル]

開幕まで3週間、機動隊員ら1000人態勢、警備犬も出動

東京五輪の開幕まで約３週間に迫った３日、警視庁などは東京・晴海の選手村で、不審物がないか一斉検索を行った。同庁の機動隊や特殊救助隊の隊員ら約１０００人態勢で、鋭い嗅覚で爆発物を見つける警備犬も出動した。

機動隊員らは、マンホールと植え込みの中や宿泊棟などの各部屋、屋上を入念に確認していた。

選手村は、開幕１０日前の１３日に開村する。