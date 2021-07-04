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警視庁など、五輪選手村で不審物を一斉検索

　編集局 　2021/7/04　 フォト社会　,


開幕まで3週間、機動隊員ら1000人態勢、警備犬も出動

警視庁など、五輪選手村で不審物を一斉検索

東京五輪の選手村で、警備犬を使って行われた不審物の検索＝３日午前、東京都中央区（時事）

　東京五輪の開幕まで約３週間に迫った３日、警視庁などは東京・晴海の選手村で、不審物がないか一斉検索を行った。同庁の機動隊や特殊救助隊の隊員ら約１０００人態勢で、鋭い嗅覚で爆発物を見つける警備犬も出動した。

　機動隊員らは、マンホールと植え込みの中や宿泊棟などの各部屋、屋上を入念に確認していた。

　選手村は、開幕１０日前の１３日に開村する。

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