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東武動物公園で17年ぶりにキリンの赤ちゃん

　編集局 　2021/7/04　 フォト社会　


「運が良ければ見られるかも」、名前は今後に検討

東武動物公園で17年ぶりにキリンの赤ちゃん

１７年ぶりに誕生したキリンの赤ちゃん（手前）と母親のナツコ（東武動物公園提供・時事）

　埼玉県宮代町の東武動物公園で１７年ぶりにキリンの赤ちゃんが誕生した。赤ちゃんは現在、展示場と寝室の間にある運動場で過ごしており、同園担当者は「運が良ければ見られるかもしれない」。名前は今後、公募するかどうかも含め検討する。

　赤ちゃんは雄で、父ホープ(９)と母ナツコ(５)の子。６月１１日午前１１時半に生まれ、約１時間後には自力で立ち上がった。体長１９０センチ、推定体重６０キロ。元気に成長しており、ナツコの後ろについて、まねして葉を食べる様子も確認できているという。

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