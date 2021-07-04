東武動物公園で17年ぶりにキリンの赤ちゃん

編集局 2021/7/04 フォト｜社会 [ローカル]

「運が良ければ見られるかも」、名前は今後に検討

埼玉県宮代町の東武動物公園で１７年ぶりにキリンの赤ちゃんが誕生した。赤ちゃんは現在、展示場と寝室の間にある運動場で過ごしており、同園担当者は「運が良ければ見られるかもしれない」。名前は今後、公募するかどうかも含め検討する。

赤ちゃんは雄で、父ホープ(９)と母ナツコ(５)の子。６月１１日午前１１時半に生まれ、約１時間後には自力で立ち上がった。体長１９０センチ、推定体重６０キロ。元気に成長しており、ナツコの後ろについて、まねして葉を食べる様子も確認できているという。