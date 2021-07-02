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ワクチンがインドネシアとマレーシアへ出発

　編集局 　2021/7/02　 フォト社会　


台湾・ベトナムに続いて、日本航空機が成田空港から出発

ワクチンがインドネシアとマレーシアへ出発

韋蘺若明さんの作品（左）の前に立つ謝長廷代表（中央）＝１日、東京・虎ノ門の台湾文化センター（竹澤安李紗撮影）

　日本がインドネシア、マレーシアに供与する新型コロナウイルスワクチンを積んだ日本航空機２機が１日午前、成田空港から相次ぎ出発した。ワクチン供与は台湾、ベトナム向けに続く措置。２機には英アストラゼネカ製ワクチンが入った保冷コンテナが１３個ずつ積み込まれた。

　午後にはベトナム向け供与第２弾となるワクチンが全日本空輸機で南部ホーチミンへ輸送される予定。

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