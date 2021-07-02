ワクチンがインドネシアとマレーシアへ出発

編集局 2021/7/02 フォト｜社会 [ローカル]

台湾・ベトナムに続いて、日本航空機が成田空港から出発

日本がインドネシア、マレーシアに供与する新型コロナウイルスワクチンを積んだ日本航空機２機が１日午前、成田空港から相次ぎ出発した。ワクチン供与は台湾、ベトナム向けに続く措置。２機には英アストラゼネカ製ワクチンが入った保冷コンテナが１３個ずつ積み込まれた。

午後にはベトナム向け供与第２弾となるワクチンが全日本空輸機で南部ホーチミンへ輸送される予定。