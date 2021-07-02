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人権弾圧国家は恥を知れ！　都内で集会と行進

　編集局 　2021/7/02　 フォト社会　


中国共産党による弾圧の犠牲者を追塔､親中派の妨害行為も

人権弾圧国家は恥を知れ！　都内で集会と行進

弾圧の犠牲者の遺影を掲げて行進する反中国共産党デモの参加者＝１日午後、東京都新宿区（加藤玲和撮影）

　中国共産党の結党から１００年となる１日、中国当局による少数民族への人権弾圧や、天安門事件などによる犠牲者を追悼する集会とデモ行進が都内で行われた。中国共産党の支持者とみられる集団による妨害行為もあり、緊張感に包まれた集会となった。

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