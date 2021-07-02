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東北初、福島市で花の自動選別施設が稼働

　編集局 　2021/7/02　 フォト社会　


ＪＡふくしま未来が整備、１日最大６万本の箱詰めが可能

東北初、福島市で花の自動選別施設が稼働

小菊の選別や結束を行う機械の整備された花卉（かき）共選施設＝２１日、福島市（時事）

　福島県が全国有数の生産量を誇る小菊を重さごとに選別し、束にする機械を導入した出荷施設が、福島市内で稼働した。自動選別施設は東北地方で初めて。

　ＪＡふくしま未来（同市）が約２億５０００万円をかけて整備した。１日最大６万本の箱詰めが可能で、２０２１年度は約２００万本の出荷を見込む。

　出荷の負担を減らすことで、新規生産者も参入しやすくなる。ＪＡふくしま未来花卉（かき）出荷協議会の渡辺国稔会長は「高齢化が進む中、参入者を増やし、後継者不足の解消につながれば」と話している。

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