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負けられない戦い！　角を突き合わせて戦う牛

　編集局 　2021/7/04　 フォト　


スイス･バレー州で、群れの中の序列を真っ向勝負で決める

　

負けられない戦い！　角を突き合わせて戦う牛

スイスで角を突き合わせ戦う牛＝２６日撮影、スイス・バレー州（ＡＦＰ時事）

　スイス南部バレー州で、角を突き合わせ戦う牛。毎年夏に高山の牧草地に移動する際、群れの中の序列を真っ向勝負で決める。

　生まれながらの闘争心を持つ牛の負けられない戦いが今年も繰り広げられた。

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