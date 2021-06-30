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園内に濃厚な甘い香り、日比谷公園でユリが見頃

　編集局 　2021/6/30　 フォト社会　


昨年から28種類、約１万3000株の球根を植える

園内に濃厚な甘い香り、日比谷公園でユリが見頃

日比谷公園で見頃を迎えている約１万３０００株のユリ＝２９日、東京都千代田区（時事）

　日比谷公園（東京都千代田区）では、ユリが見頃を迎えている。

　昨年から植えられている２８種類、約１万３０００株の球根から順々に花が咲き出して、園内には濃厚な甘い香りが漂っている。

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