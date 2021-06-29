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教皇もスパイダーマンに？　マスクをプレゼント

　編集局 　2021/6/29　 フォト　


23日、闘病中の子供を慰問する活動をしている男性が謁見

教皇もスパイダーマンに？　マスクをプレゼント

スパイダーマンに扮してフランシスコ・ローマ教皇に謁見する男性＝２３日、バチカン市国（ＡＦＰ時事）

　２３日、バチカン市国で、スパイダーマンに扮（ふん）しフランシスコ・ローマ教皇に謁見（えっけん）する男性。

　闘病中の子供を慰問する活動をしており、教皇にスパイダーマンのマスクをプレゼントした。

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