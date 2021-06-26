ホーム > フォト > インド海軍が洋上でヨガ、身も心も晴れ晴れ？

インド海軍が洋上でヨガ、身も心も晴れ晴れ？

　編集局 　2021/6/26　 フォト　


アラビア海と紅海を結ぶアデン湾で、国際ヨガの日を記念

イランで大統領選を実施、８年ぶりの政権交代か

海上を進むフリゲート艦の甲板に集まってポーズを取るインド海軍の乗組員＝２１日、アデン湾（ＡＦＰ時事）

　２１日、国際ヨガの日を記念して、海上を進むフリゲート艦の甲板に集まってポーズを取るインド海軍の乗組員。インド国防省が写真を公表した。

　場所はアラビア海と紅海を結ぶアデン湾。見渡す限り青い海と空に囲まれ、身も心も晴れ晴れ？

フォトのほかの記事