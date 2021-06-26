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海保第11管区、パネル展で海洋環境保全を啓蒙

　編集局 　2021/6/26　 フォト社会　


24日から豊見城市の道の駅「豊崎」情報ステーションで

海保第11管区、パネル展で海洋環境保全を啓蒙

道の駅「いとまん」情報館で開催されている、海洋環境保全をテーマにしたパネル展＝沖縄県糸満市

　６月は海上保安庁が定める「海洋環境保全推進月間」。同庁の第１１管区海上保安部（那覇市）は、糸満市の道の駅「いとまん」情報館で、海洋環境保全をテーマにしたパネル展を２４日まで開催。

　海洋汚染や不法投棄が与える影響などを紹介している。２４日から７月８日までは豊見城市の道の駅「豊崎」情報ステーションに場所を移す。

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