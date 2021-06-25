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地上450m､ 展望回廊で｢SKYTREEポーズ｣披露

　編集局 　2021/6/25　 フォト社会　


全日本ヨガ連盟が東京スカイツリーを｢ヨガの聖地｣に認定

地上450ｍ、展望回廊で「ＳＫＹＴＲＥＥポーズ」披露

天望回廊で開かれたレッスンで披露された「ＳＫＹＴＲＥＥポーズ」＝２１日、東京都墨田区（時事）

　東京スカイツリー（東京都墨田区）がこのほど、「ヨガの聖地」に認定された。

　５年前からヨガイベントを開催し、広い空間と壮大な景色があることなどから、全日本ヨガ連盟に認められた。

　「国際ヨガの日」でもあるこの日、地上約４５０メートルの天望回廊で開かれたレッスンでは、「ＳＫＹＴＲＥＥポーズ」も披露された。

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