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丈70ｍ、幅40ｍ、重さ700kg　誰のズボン？

　編集局 　2021/6/25　 フォト　


スイス中部のルツェルン州ベロミュンスターで

丈70ｍ、幅40ｍ、重さ700kg　誰のズボン？

スイスのルツェルン州ベロミュンスターの原っぱに広げられた純白のズボン＝２０日、スイス・ベロミュンスター（ＥＰＡ時事）

　スイス中部のルツェルン州ベロミュンスターで２０日、原っぱに広げられた純白のズボン。

　丈７０㍍、幅４０㍍、重さ７００㌔の世界一のサイズだ。シリア出身のケレシュさんが縫い上げたという。誰のために？

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