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解放感もひとしお、絶景を目の前にしてヨガ

　編集局 　2021/6/24　 フォト　


ニューヨークで、全米各地でも感染防止策の緩和が進む

解放感もひとしお、絶景を目の前にしてヨガ

ニューヨークで高層ビル群を見下ろしながらヨガに取り組む人たち＝１７日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

　ニューヨークで１７日、高層ビル群を見下ろしながらヨガに取り組む人たち。

　ニューヨークでは成人の６割以上が新型コロナウイルスワクチン接種を少なくとも１回は終え、全米各地でも感染防止策の緩和が進んでいる。

　高さ３００㍍以上からの絶景を目の前にしてより一層解放感を味わっているのかもしれない。

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