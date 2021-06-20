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米伝統のドッグショーに”未確認生物”が現る？

　編集局 　2021/6/20　 フォト　


長いサラサラの毛並み、ペキニーズの「ワサビ」が優勝

米伝統のドッグショーに”未確認生物”が現る？

米伝統のドッグショーで優勝したペキニーズの「ワサビ」＝１３日、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

　１３日、ニューヨークで開かれた米伝統のドッグショーで優勝したペキニーズの「ワサビ」。

　長いサラサラの毛並みに全米がくぎ付け？

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