ホーム > フォト > まるで天国みたい！　満開を迎えたルピナス

まるで天国みたい！　満開を迎えたルピナス

　編集局 　2021/6/16　 フォト　


上富良野町の観光農園「フラワーランドかみふらの」で

まるで天国みたい！　満開を迎えたルピナス

観光農園「フラワーランドかみふらの」で満開を迎えたルピナス＝１５日、北海道上富良野町（時事）

　１５日、北海道上富良野町の観光農園「フラワーランドかみふらの」でルピナスが満開を迎えていた。

　見た目が藤の花に似て、下から咲き上がる様子から「のぼりふじ」とも呼ばれる。旭川市から訪れた女性は「まるで天国みたい。コロナで大変なことが多いけど癒やされます」と話し、スマートフォンで写真を撮っていた。

フォトのほかの記事