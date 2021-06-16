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上野のパンダ「シンシン」、出産が近づき変化

　編集局 　2021/6/16　 フォト社会　


わずかな母乳の分泌を確認、妊娠を確定するのは依然困難

上野のパンダ「シンシン」、出産が近づき変化

出産が近づいたことを示す変化が表れたジャイアントパンダの雌「シンシン」＝１４日、東京都台東区の上野動物園（公益財団法人東京動物園協会提供・時事）

　妊娠の兆候を示したジャイアントパンダの雌「シンシン」（１５歳）について、飼育する上野動物園（東京都台東区）は１５日、出産時期が近づいたことを示す変化が表れ始めたと発表した。ただ、妊娠を確定するのは依然難しいままという。

　同園によると、１０日にシンシンの乳頭が明らかに大きくなり、四つすべてからわずかな母乳の分泌を確認した。同園の担当者は「徐々に出産に向けて体の準備が整ってきた」と説明した。

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