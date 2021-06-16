上野のパンダ「シンシン」、出産が近づき変化

編集局 2021/6/16 フォト｜社会 [ローカル]

わずかな母乳の分泌を確認、妊娠を確定するのは依然困難

妊娠の兆候を示したジャイアントパンダの雌「シンシン」（１５歳）について、飼育する上野動物園（東京都台東区）は１５日、出産時期が近づいたことを示す変化が表れ始めたと発表した。ただ、妊娠を確定するのは依然難しいままという。

同園によると、１０日にシンシンの乳頭が明らかに大きくなり、四つすべてからわずかな母乳の分泌を確認した。同園の担当者は「徐々に出産に向けて体の準備が整ってきた」と説明した。