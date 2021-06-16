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夏を前にヒツジの毛刈り、２年ぶりに一般公開

　編集局 　2021/6/16　 フォト社会　


福井市の足羽山公園遊園地で、羊毛を子どもたちに配布

夏を前にヒツジの毛刈り、２年ぶりに一般公開

生まれて初めての毛刈りを終えたわたげくん＝３日、福井市足羽山公園遊園地（時事）

　夏を前に、福井市の足羽山公園遊園地で飼育されているヒツジの毛刈りが行われた。同園はヒツジの暑さ対策のため毎年６月ごろ毛刈りを一般公開しているが、昨年は新型コロナウイルスの影響で中止されたため、公開は２年ぶりとなった。

　毛を刈られたのは１歳の雄のヒツジ「わたげくん」。生まれて初めての毛刈りに大暴れしたが、職員５人が１時間かけて全身の毛をバリカンで刈った。採れた羊毛は約３・４キロで、会場を訪れた子どもたちに配られた。２６日には、採取された羊毛を使ったマスコット作りイベントも開かれる。

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