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ステルス機70機、北京･天安門広場の上空を飛行

　編集局 　2021/6/15　 フォト　


共産党創立100年記念式典のリハーサル、1.4万人が参加

ステルス機70機、北京･天安門広場の上空を飛行

１３日、北京市中心部の上空を「７１（７月１日）」の形で編隊飛行する中国の戦闘機「殲１０」（時事）

　中国の首都・北京市中心部で１３日、７月１日に行われる共産党創立１００年を祝う記念式典のリハーサルが行われた。天安門広場周辺の上空には最新鋭ステルス戦闘機「殲２０」１５機を含む約７０機が飛行した。

　殲２０は５機ずつ３グループに分けて飛行。約３０機のヘリコプターが「１００」の形で飛行するなど、式典で披露されるとみられる編隊飛行が行われた。国営新華社通信によると、天安門広場周辺では１２日夜から１３日未明に１万４０００人以上が参加し、軍楽隊による演奏など式典の流れを確認した。（北京時事）

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