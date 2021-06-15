梅雨の彩り、鮮やかに色づくアジサイ1000株

編集局 2021/6/15 フォト｜社会 [ローカル]

川崎市多摩区の長尾山妙楽寺で、｢アジサイを通して元気に｣

関東地方が梅雨入りした１４日、川崎市多摩区の長尾山妙楽寺ではアジサイが鮮やかに色づいていた。

境内に２８種類、約１０００株が咲き誇り、２０日には「長尾の里あじさい寺 あじさいまつり」が２年ぶりに開催される。同寺の副住職・溝江光宣さんは「お寺に普段来ない人にも来てもらい、アジサイを通して元気になってもらえれば」と話す。花は６月末まで楽しめるという。