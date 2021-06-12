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ぼくは「マガワ」、この ”金メダル” を見て！　

　編集局 　2021/6/12　 フォト　


カンボジア・シエムレアプで、地雷除去活動で活躍し引退

ぼくは「マガワ」、この”金メダル”を見て！

カンボジア北西部のシエムレアプで、慈善団体から授与された金メダルを首にかけてポーズを取るアフリカオニネズミの「マガワ」＝２０２０年９月、英慈善団体ＰＤＳＡが公開（ＡＦＰ時事）

　カンボジア北西部のシエムレアプで、慈善団体から授与された金メダルを首にかけてポーズを取るアフリカオニネズミの「マガワ」。

　同国の地雷除去活動で活躍し、今月引退した。小さなヒーローはバナナやピーナ
ツを食べて余生を有意義に過ごすとか。

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