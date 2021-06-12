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札幌で30.6度を観測、今年初の真夏日となる

　編集局 　2021/6/12　 フォト社会　


道路が熱せられ「逃げ水」に、袖をまくる人の姿も

札幌で30.6度を観測、今年初の真夏日となる

道路が熱せられて水たまりのように見える「逃げ水」＝１１日、札幌市（時事）

　札幌市中心部に現れた、道路が熱せられて水たまりのように見える「逃げ水」。

　同市では１１日、今年初の真夏日となる３０．６度を観測し、ワイシャツの袖をまくりながら歩く人や日陰で信号待ちをする人の姿が多く見られた。

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