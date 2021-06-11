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一躍話題の人に？ 「映える」美術館にようこそ

　編集局 　2021/6/11　 フォト　


オランダ南ホラント州にある動画の舞台を集めた美術館

一躍話題の人に？　「映える」美術館にようこそ

美術館でアート作品に潜り込む「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」のアーティスト＝２日、オランダ南ホラント州（ＡＦＰ時事）

　２日、オランダ南ホラント州にあるショッピングモールの「映える」動画の舞台を集めた美術館で、アート作品に潜り込む短編動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」のアーティスト。

　動画をインターネット交流サイト（ＳＮＳ）に投稿し、一躍話題の人になるかも？

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