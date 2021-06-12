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ＬＲＴ車両をお披露目、開業への機運を醸成

　編集局 　2021/6/12　 フォト社会　


2023年３月開業、宇都宮市や芳賀町などが整備を進める

ＬＲＴ車両をお披露目、開業への機運を醸成

初公開された次世代型路面電車（ＬＲＴ）の車両＝５月３１日、宇都宮市（時事）

　宇都宮市や栃木県芳賀町などが２０２３年３月の開業に向けて整備を進めている次世代型路面電車（ＬＲＴ）の車両が、公開された。１編成３両（全長約３０㍍）で、定員は約１６０人。

　内装は、宇都宮市の伝統工芸「宮染め」をモチーフにしたロールカーテンを使用。高齢者や車いす利用者が停留所で乗降しやすい低床式を採り入れるなど、車内はバリアフリー化されている。

　宇都宮市の佐藤栄一市長は「多くの人が車両を見て、触れて、乗って、体感できる取り組みを進め、開業への機運を醸成したい」と話している。

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