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中国の産児制限が緩和、きょうだいが増える？

　編集局 　2021/6/10　 フォト　


１組の夫婦に子３人まで容認へ、｢国際子どもの日」の１枚

中国の産児制限が緩和、きょうだいが増える？

ショッピングモールに展示されたオブジェに囲まれ、椅子に座る少年＝１日、中国・北京（ＡＦＰ時事）

　「国際子どもの日」の１日、北京のショッピングモールに展示されたオブジェに囲まれ、椅子に座る少年。

　中国は、産児制限を緩和し１組の夫婦に３人の子を容認する方針を明らかにしている。（ＡＦＰ時事）

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