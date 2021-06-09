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東京都心で31.4度を観測、今年初の真夏日に

　編集局 　2021/6/09　 フォト社会　


東京駅丸の内口で、日傘を差す人や袖をまくり歩く人の姿

東京都心で31.4度を観測、今年初の真夏日に

日傘を差す人や、ワイシャツの袖をまくりながら歩く人＝８日、ＪＲ東京駅丸の内口（時事）

　西日本から関東にかけて晴れ渡った８日、東京都心は３１．４度を観測し、今年初めての真夏日となった。

　ＪＲ東京駅丸の内口周辺では、日傘を差す人や、ワイシャツの袖をまくりながら歩く人の姿が多く見られた。大規模接種会場で１回目のワクチン接種を終えたという川崎市の夫婦は「暑いけどキャンセルするわけにはいかないからね」と話した。

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