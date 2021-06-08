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本物に負けないぞ、子供と遊ぶイルカロボット

　編集局 　2021/6/08　 フォト　


ロサンゼルスで､水族館で飼われ続けるイルカに代わる役割

本物に負けないぞ、子供と遊ぶイルカロボット

イルカロボットで遊んでいる子供たち＝５月２７日、米ロサンゼルス（ＡＦＰ時事）

　子供たちが遊んでいるのは本物そっくりのイルカロボット。

　水族館で飼われ続けるイルカに代わる役割を果たすために開発された。愛くるしさは本物に負けていない？

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